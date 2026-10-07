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Новолуние в Весах: что можно и чего нельзя делать 10 октября

Анастасия Мериакри
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Субботний вечер 10 октября 2026 года станет тем самым космическим моментом, когда вселенная настоятельно рекомендует немного замедлиться. Это идеальное время, чтобы остановиться и честно ответить себе на вопрос: какие семена вы хотите посеять до конца этой осени? Новолуние в знаке Весов как нельзя лучше подходит для подобных рефлексий, поскольку оно напрямую связано с темами партнерства, баланса, справедливых договоренностей и внутренней гармонии.

О том, как грамотно использовать эту энергию и каких ловушек стоит избежать, изданию «Вечерняя Москва» рассказала практикующая ясновидящая и астролог Кажетта.

Весы, Юпитер и немного ретро-Венеры

Новолуние 10 октября 2026 года наступит ориентировочно в 18:50 по московскому времени, когда Луна займет положение на 17-м градусе знака Весов. В астрологической традиции новолуние всегда символизирует запуск нового жизненного цикла, а энергия Весов переводит этот старт в плоскость межличностных отношений, поиска компромиссов и эстетики. Иными словами, космос предоставляет идеальный момент, чтобы проанализировать качество ваших взаимодействий с окружающими и понять, чего вы действительно ждете от значимых союзов.

Планетарный фон этого дня неоднороден и требует внимательного подхода:

  • Влияние Юпитера: Секстиль новолуния к Юпитеру во Льве дарит чувство оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Новые возможности могут прийти через творчество, общение или помощь влиятельных людей.
  • Фактор ретроградной Венеры: Поскольку Венера является управителем Весов, ее ретроградное движение выступает в роли сдерживающего фактора. Эксперт предупреждает: не стоит путать внезапное вдохновение с разрушительным импульсом. Сейчас гораздо полезнее пересматривать уже существующие отношения и финансовые привычки, чем совершать резкие, необдуманные шаги.
  • Проверка Сатурном: Оппозиция к Сатурну в Овне добавляет ситуации серьезности. Эта планета словно проводит стресс-тест ваших новых планов, задавая прямой вопрос: готовы ли вы нести ответственность за взятые на себя обязательства? Лучшая стратегия дня — выбирать только те цели, которые выдержат проверку временем.

Ключевые темы новолуния: отношения и внутренний баланс

Главным лейтмотивом дня станут отношения во всех их проявлениях. Речь идет не только о романтике, но и о деловом партнерстве, дружбе и любых союзах, где необходимо учитывать интересы двух сторон. Новолуние может подсветить необходимость заново сформулировать ваше коллективное «мы»: честно договориться о правилах игры, справедливо распределить обязанности или наконец обсудить тему, которая давно висела в воздухе.

Вторая важнейшая задача — найти золотую середину между эгоистичным «я» и потребностями «других». Часто люди либо слишком долго уступают ради иллюзорного мира, либо, наоборот, пытаются тотально контролировать ситуацию. Энергия Весов призывает не отказываться от собственных интересов, но и не забывать о чувствах человека напротив.

День также благоприятен для решения вопросов справедливости. Если вам нужно обсудить условия сотрудничества или бытовые правила, звезды располагают к спокойному, конструктивному диалогу. Кроме того, может возникнуть желание обновить гардероб или интерьер. Однако ретроградная Венера советует начать с ревизии: возможно, вам нужно не что-то принципиально новое, а более точное и комфортное отражение вашего истинного «я».

К вечеру эмоциональный фон может стать нестабильным. Около 00:30 по московскому времени (уже в ночь на 11 октября) Венера образует напряженный квадрат с Марсом. Это время чревато вспышками раздражения, необоснованной ревностью или желанием выяснить отношения здесь и сейчас. Астрологи настоятельно рекомендуют перенести все острые разговоры на более спокойное время суток.

Как новолуние повлияет на разные знаки зодиака

  • Весы (особенно рожденные 7–13 октября): Для вас это символически важная точка перезагрузки личного цикла. Идеальное время, чтобы пересмотреть свой имидж, формат текущих отношений и проверить, насколько ваши договоренности соответствуют истинным ценностям.
  • Овны: Вы почувствуете энергию новолуния через призму партнерства и обязательств. Сатурн в вашем знаке призывает к взрослому подходу: не соглашаться на заведомо невыгодные условия, но и не избегать ответственности там, где она действительно лежит на вас.
  • Раки и Козероги: Вы можете острее ощутить конфликт между личной жизнью и работой, между домашним комфортом и внешними задачами. Совет звезд: ищите не идеальный, а рабочий баланс, который позволит вам функционировать без выгорания.
  • Львы, Близнецы, Стрельцы и Водолеи: Для вас день пройдет на легкой и позитивной волне благодаря гармоничной поддержке Юпитера и родству вашей стихии (огненной или воздушной) с Весами.
  • Скорпионы: Вам стоит обратить пристальное внимание на влияние ретроградной Венеры. Старые эмоциональные сюжеты и недосказанности в чувствах могут снова выйти на поверхность. Ситуация усилится 11 октября, когда Луна перейдет в ваш знак.
  • Тельцы, Девы и Рыбы: Этот день предлагает вам роль наблюдателя. Уточняйте детали, анализируйте информацию и не торопитесь с глобальными выводами. (Впрочем, влияние новолуния всегда корректируется индивидуальной натальной картой).

Что можно и чего нельзя делать в новолуние

Если вы сверяете свои планы с лунным календарем, октябрь 2026 года предлагает использовать 10 октября не для гонки за мгновенным результатом, а для тонкой настройки будущих планов.

Рекомендуется:

  1. Записать три конкретных намерения в настоящем времени, избегая размытых формулировок в духе «когда-нибудь потом».
  2. Навести порядок дома или на рабочем столе, безжалостно избавляясь от вещей, которые мешают ощущению свободного пространства.
  3. Инициировать важный, но спокойный диалог, который вы долго откладывали из-за нехватки времени или смелости.
  4. Запланировать деловые встречи и детально обсудить условия совместных проектов.
  5. Провести вечер красиво и спокойно, без суеты, перегруженного расписания и необходимости кому-то что-то доказывать.
  6. Относиться к ритуалам на новолуние как к полезной психологической практике, помогающей обозначить начало нового этапа, а не как к магической гарантии исполнения желаний.

Категорически не рекомендуется:

  1. Принимать судьбоносные решения на пике эмоций, особенно в сферах, которыми управляет ретроградная Венера (отношения, внешность, крупные траты). Если очень хочется «начать новую жизнь прямо сейчас», дайте себе хотя бы одну ночь на размышления.
  2. Ставить ультиматумы и устраивать резкие разрывы, особенно поздним вечером и в ночь на 11 октября.
  3. Делать радикальные перемены во внешности или совершать импульсивные эмоциональные покупки.
  4. Подписывать важные документы, не перечитав мелкий шрифт и все детали соглашения.
  5. Вступать в споры из-за мелочей, руководствуясь ревностью или желанием во что бы то ни стало доказать свою правоту.
  6. Пытаться угодить всем вокруг, полностью жертвуя при этом собственными интересами.
  7. Давать громкие обещания в стиле «с понедельника все изменится», если у вас пока нет четкого плана действий.

Новолуние — это всегда старт, а не финишная прямая. 10 октября достаточно выбрать одно главное намерение и сделать его предельно ясным для самого себя, не требуя от вселенной мгновенных результатов. Астрологически этот цикл получит дополнительную мощную поддержку 15 октября, когда Солнце в Весах образует гармоничный аспект с Юпитером.

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