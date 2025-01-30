Инсталляция «Сердце» появилась у Рязанского кардиодиспансера

️Новая инсталляция украсила территорию Рязанского кардиодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

У входа в приемное отделение пациентов теперь встречает… сердце.

Арт-объект, диаметром 2,5 метра, выполнен из металла и установлен на бетонном основании. Инсталляция, которую в перспективе дополнит красная светодиодная подсветка, выполнена силами сотрудников хозяйственного отдела медучреждения.

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«Сердце — символ кардиодиспансера. Новый арт-объект — очередной этап благоустройства нашей территории. Этой работе постоянно уделяем внимание. Всегда важна среда, которая окружает человека. Но особое значение это имеет, когда человек болен. Красота и комфорт улучшают настроение, вызывают положительные эмоции. А это хорошее подспорье в борьбе с болезнью», — говорит главный Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.