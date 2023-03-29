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Среда, 29 марта, 2023
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Игорь Мурог рассказал, почему убрали дополнительные выплаты в РГУ

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Игорь Мурог, фото: РГУ

И.о. ректора Рязанского Государственного университета имени Есенина Игорь Мурог в интервью главному редактору сетевого издания «Своя колокольня» Михаилу Комарову рассказал, почему с его приходом в вуз убрали дополнительные выплаты сотрудникам.

По словам Мурога, финансовая ситуация в университете сложная. Он стремится решить проблемы. Один из шагов — отмена «дополнительных выплат за дополнительный объём работ».

По словам и. о. ректора, была создана комиссия, которая попыталась определить, за что полагаются эти доплаты. Ни один человек не смог документально показать, какая работа выполнялась в нерабочее время, выходила за рамки должностной инструкции. Выплаты установлены необоснованно, на целый календарный год, отметил руководитель учебного заведения.

Некоторые сотрудники вуза с пониманием отнеслись к решению, некоторые встретили в штыки.

— Дополнительные премии были установлены по 50 тысяч рублей ежемесячно при средней зарплате в вузе 25 тысяч, — рассказал Мурог. — Чтобы выплачивать премию, я должен уволить двух сотрудников, а один человек будет получать эти деньги. Моя задача — сохранить контингент и преподавателей, и сотрудников.

Руководитель уверен, что финансовую ситуацию со временем удастся нормализовать. Надо только потерпеть. Сильные сотрудники ему поверили, готовы работать. Те, кто сделал вуз площадкой для зарабатывания денег, недовольны.

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