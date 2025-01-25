Игорь Акинфеев впервые пришёл на телешоу в компании жены Екатерины

26 января гостями «Шоу Воли» (16+) на ТНТ станут легендарный российский футболист Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина. Это первое публичное появление пары на телешоу, сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина рассказала о матче, который она не смогла смотреть из-за сильного волнения, а также раскрыла, что знаменитый капитан ЦСКА в жизни вовсе не отличается романтичностью.

Напомним, Игорь Акинфеев – первый российский футболист, который побил рекорд Льва Яшина по числу «сухих» матчей.

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Сам Игорь отметил:

«Конечно, личные награды и рекорды – это хорошо, но главное, что моя карьера, начавшаяся в 2002 году, продолжается до сих пор. Для меня это важнее любого кубка. Что касается популярности, я её не люблю. Она мешает жить обычной жизнью. До 2018 года я ещё мог спокойно ходить по магазинам, а после это стало невозможно».

Матвиенко и Расторгуев: о «Любэ», трибьюте и этноопере

Выпуск «Шоу Воли» также посетили продюсер Игорь Матвиенко и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Они поделились историями о 35-летии группы и готовящемся трибьюте с участием Гарика Сукачева, Леонида Агутина, Loc-Doc и 25/17.

Матвиенко и Расторгуев: о «Любэ», трибьюте и этноопере. Фото: ТНТ

Кроме того, Матвиенко и Расторгуев рассказали о создании этнооперы «Князь Владимир», премьера которой скоро состоится в Москве и Санкт-Петербурге. В постановке партии исполняют Николай Расторгуев и SHAMAN, а за проект отвечает сам Матвиенко.

Игорь Матвиенко отметил:

«Я и представить не мог, что однажды, гуляя по Патрикам с маленькой собачкой, услышу из проезжающих машин песни вроде “Матушка-земля, белая березонька…” Жизнь и восприятие культуры изменились кардинально».

Также гости поделились забавными историями из совместного творчества. Матвиенко вспомнил секретное видео, где молодой Расторгуев танцует брейкданс, а сам Расторгуев рассказал, как съёмки клипа «Не валяй дурака, Америка» в Сочи привели к созданию группы «Иванушки International».