Вторник, 6 сентября, 2022
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«И началось»: Клычков рассказал о разговоре с Путиным о своем губернаторстве

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Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным накануне назначения на пост, пишут Орловские Новости.

Он напомнил, что прошел школу губернаторов, где учился исправно, хоть и относился с юмором. Вскоре поступил звонок из приемной Дмитрия Медведева, который тогда был вице-премьером. На встрече выяснилось, что Клычкову хотят предложить пост орловского губернатора. Уже на следующий день он встретился с президентом. 

«Мы с ним тоже долго обсуждали и мои планы, и мою текущую жизнь. В итоге, он спросил: «Ну что, готов?» Я говорю: «Готов». И началось», – отметил Клычков.

В итоге в 2017 году Клычкова назначили врио губернатора Орловской области. Полноправным главой региона он стал через год.

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