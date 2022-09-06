«И началось»: Клычков рассказал о разговоре с Путиным о своем губернаторстве

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным накануне назначения на пост, пишут Орловские Новости.

Он напомнил, что прошел школу губернаторов, где учился исправно, хоть и относился с юмором. Вскоре поступил звонок из приемной Дмитрия Медведева, который тогда был вице-премьером. На встрече выяснилось, что Клычкову хотят предложить пост орловского губернатора. Уже на следующий день он встретился с президентом.

«Мы с ним тоже долго обсуждали и мои планы, и мою текущую жизнь. В итоге, он спросил: «Ну что, готов?» Я говорю: «Готов». И началось», – отметил Клычков.

В итоге в 2017 году Клычкова назначили врио губернатора Орловской области. Полноправным главой региона он стал через год.