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Пятница, 30 апреля, 2021
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Губернатор заявил о недопустимости увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Рязани

Елена Лобанова
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о недопустимости увеличения стоимости проезда в общественном транспорте города. Об этом было сказано на встрече главы региона и зампредседателя правительства Евгения Беленецкого. 

Николай Любимов отметил, что ранее в городе презентовали концепцию развития транспорта, разработанную госкорпорацией «ВЭБ.РФ». 

— Было сказано о возможном увеличении тарифа на проезд. Мы не можем этого допустить не в этом году, ни в следующем. Нам нужно улучшать транспортную сеть и обслуживание пассажиров. Для этого необходимо приобретать новый транспорт, — сказал губернатор. 

Николай Любимов подчеркнул, что городская схема должна предусматривать и частных перевозчиков, и общественный транспорт. 

Евгений Беленецкий заметил, что в приоритете сейчас стоит сохранение и развитие МУР «УРТ». 

— Конечно, троллейбус должен оставаться. В настоящее время это самый эффективный вид общественного транспорта после трамвая. Мы стремимся к тому, чтобы цена за проезд не повышалась, — заключил зампред правительства.

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