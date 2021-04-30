Губернатор заявил о недопустимости увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Рязани

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о недопустимости увеличения стоимости проезда в общественном транспорте города. Об этом было сказано на встрече главы региона и зампредседателя правительства Евгения Беленецкого.

Николай Любимов отметил, что ранее в городе презентовали концепцию развития транспорта, разработанную госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

— Было сказано о возможном увеличении тарифа на проезд. Мы не можем этого допустить не в этом году, ни в следующем. Нам нужно улучшать транспортную сеть и обслуживание пассажиров. Для этого необходимо приобретать новый транспорт, — сказал губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что городская схема должна предусматривать и частных перевозчиков, и общественный транспорт.

Евгений Беленецкий заметил, что в приоритете сейчас стоит сохранение и развитие МУР «УРТ».