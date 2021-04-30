Губернатор заявил о недопустимости увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о недопустимости увеличения стоимости проезда в общественном транспорте города. Об этом было сказано на встрече главы региона и зампредседателя правительства Евгения Беленецкого.
Николай Любимов отметил, что ранее в городе презентовали концепцию развития транспорта, разработанную госкорпорацией «ВЭБ.РФ».
Николай Любимов подчеркнул, что городская схема должна предусматривать и частных перевозчиков, и общественный транспорт.
Евгений Беленецкий заметил, что в приоритете сейчас стоит сохранение и развитие МУР «УРТ».