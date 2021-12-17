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Пятница, 17 декабря, 2021
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Губернатор Волгоградской области Бочаров выругался матом во время прямой линии

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Глава Волгоградской области Андрей Бочаров использовал нецензурную лексику во время прямой линии. Ролик опубликовало издание V1.ru.

Губернатор прибегнул к бранному слову, обсуждая транспортную доступность острова Сарпинского.

«Будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу, *****, понятно, как ее решать», – высказался Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что будет взаимодействовать для решения проблемы с мэром Владимиром Марченко.

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