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Четверг, 4 ноября, 2021
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Губернатор Рязанской области провёл личный приём граждан в онлайн-формате

7info

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Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов провёл личный приём граждан в онлайн-формате. Об этом сообщается в официальной группе региона ВКонтакте.

Татьяна Алешина из Сараевского района попросила отремонтировать краеведческий музей в райцентре.

Глава региона поручил направить субсидии на ремонт музея в 2022 году.

Ольга Аникина сообщила о необходимости открыть фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ершово Старожиловского района.

Проектно-сметная документация уже разработана. Минстрой обеспечит строительство ФАПа в 2022 году.

Светлана Видеева сообщила о необходимости улучшить качество воды в посёлке Октябрьский Михайловского района.

Строительство артезианской скважины и станции водоподготовки будет возможно по профильному нацпроекту. Работы запланированы на следующий год.

Алексей Малахов спросил о поддержке малого бизнеса и попросил помощи в благоустройстве «Тропы Паустовского».

По вопросам развития малого бизнеса его проконсультируют в министерстве промышленности. Вопрос благоустройства «Тропы Паустовского» проработают минприроды и минкультуры.

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