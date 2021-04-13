Губернатор Рязанской области провёл День космонавтики в Калуге

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в торжественных мероприятиях в честь 60-летия первого полета человека в космос. Во время рабочей поездки в Калужскую область глава региона пообщался с губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов вместе с другими почетными гостями региона возложил цветы к памятнику космонавту Ю.А. Гагарину и к могиле учёного, основоположника космонавтики К.Э. Циолковского.

– Имя Циолковского тесно связывает Рязанский и Калужский регионы. Рязанская область – родина великого ученого, Калужская – место, где сформировались его грандиозные идеи, открывшие человечеству путь во Вселенную. Сохранению памяти о Циолковском, популяризации его трудов рязанцы уделяют большое внимание, – отметил Николай Любимов.

В рамках рабочей встречи с Губернатором Калужской области Владиславом Шапшой обсуждались перспективные направления межрегионального сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере туризма, а также теме 165-летия со дня рождения ученого К.Э. Циолковского, которое будет отмечаться в 2022 году. Николай Любимов выразил уверенность в том, что совместными усилиями в рамках юбилейных мероприятий удастся разработать интересные туристические маршруты.

– Уже есть определённые договоренности, коллеги из наших профильных министерств плотно работают в этом отношении, – сказал губернатор. – Соглашение, которое было подписано между Рязанской и Калужской областью почти четыре года назад, работает в полной мере. Надеюсь, пандемия, наконец, закончится, и мы сможем продолжать более активно работать, организовывать бизнес-миссии, обмениваться творческими коллективами. Уверен, наше сотрудничество будет только укрепляться.

Николай Любимов отметил, что серьезно обновленный Государственный музей космонавтики в Калуге, который скоро откроется после строительства второй очереди, обязательно будет в числе основных пунктов посещения для туристических групп из Рязанской области, прежде всего для школьников.

В ходе встречи главы регионов подтвердили готовность взаимного сотрудничества между субъектами.