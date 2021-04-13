Губернатор Рязанской области провёл День космонавтики в Калуге

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в торжественных мероприятиях в честь 60-летия первого полета человека в космос. Во время рабочей поездки в Калужскую область глава региона пообщался с губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов вместе с другими почетными гостями региона возложил цветы к памятнику космонавту Ю.А. Гагарину и к могиле учёного, основоположника космонавтики К.Э. Циолковского.
В рамках рабочей встречи с Губернатором Калужской области Владиславом Шапшой обсуждались перспективные направления межрегионального сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере туризма, а также теме 165-летия со дня рождения ученого К.Э. Циолковского, которое будет отмечаться в 2022 году. Николай Любимов выразил уверенность в том, что совместными усилиями в рамках юбилейных мероприятий удастся разработать интересные туристические маршруты.
Николай Любимов отметил, что серьезно обновленный Государственный музей космонавтики в Калуге, который скоро откроется после строительства второй очереди, обязательно будет в числе основных пунктов посещения для туристических групп из Рязанской области, прежде всего для школьников.
В ходе встречи главы регионов подтвердили готовность взаимного сотрудничества между субъектами.