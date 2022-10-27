Губернатор Рязанской области встретился с педагогами – победителями и призёрами профессиональных конкурсов

Павел Малков 26 октября встретился с педагогическими работниками – победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства 2021-22 годов.
Глава региона отметил, что сфера образования всегда будет в числе приоритетов.
В ходе встречи обсудили вопросы повышения престижа профессии, эффективности работы в современных условиях, а также налаживания наставничества и преемственности.
Павел Малков поблагодарил педагогов за труд и выдающиеся успехи, а также поручил министерству образования региона проработать инициативу создания в Рязанской области конкурса педагогического мастерства.
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