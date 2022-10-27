Губернатор Рязанской области встретился с педагогами – победителями и призёрами профессиональных конкурсов

Павел Малков 26 октября встретился с педагогическими работниками – победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства 2021-22 годов.

Павел Малков: «Следующий год объявлен Годом педагога и наставника. Наверняка на федеральном уровне будут приняты дополнительные решения по развитию образовательной среды, новые меры поддержки. На уровне региона мы также стремимся делать всё возможное для повышения статуса профессии и для поддержки педагогов»

Глава региона отметил, что сфера образования всегда будет в числе приоритетов.

В ходе встречи обсудили вопросы повышения престижа профессии, эффективности работы в современных условиях, а также налаживания наставничества и преемственности.

Павел Малков поблагодарил педагогов за труд и выдающиеся успехи, а также поручил министерству образования региона проработать инициативу создания в Рязанской области конкурса педагогического мастерства.

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