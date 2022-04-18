Губернатор Рязанской области рассказал о перспективах сотрудничества с Индией

18 апреля в рамках первого дня работы международной бизнес-миссии региона под руководством губернатора Николая Любимова в Индии прошла презентация инвестиционного потенциала Рязанской области. О перспективах сотрудничества глава региона написал ВКонтакте.

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У Рязанской области есть большие перспективы и реальные возможности развивать партнерство в самых разных направлениях. В Индийской Торгово-промышленной палате представили наш инвестиционный потенциал, рассказали о сформированных инструментах сотрудничества с бизнесом, в том числе с резидентами индустриального парка «Рязанский», агропромышленного парка «АгроТерра» и Логистического парка.

Наши инвестплощадки вызвали интерес: совместно с представителями ТПП Индии рассмотрели варианты размещения в регионе производственных мощностей фармацевтической и агропромышленной сфер.

Большой блок вопросов касался кластерной кооперации. В Индии есть чему поучиться: здесь действует аналогичная система кластеров, и сейчас на ее долю приходится до 90% выпуска отдельных видов продукции и свыше 60% экспорта. Обсудили подходы к повышению эффективности такой работы.