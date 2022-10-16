Губернатор Рязанской области призвал рязанцев, желающих помочь мобилизованным, обращаться только в проверенные фонды

Павел Малков отреагировал на комментарии в рязанских социальных сетях про недостаточную экипировку у мобилизованных. Губернатор разъяснил, что необходимое обмундирование и вооружение мобилизованным рязанцам выдаётся.
В своём Telegram канале глава региона отметил, что некоторые вещи, не входящие в стандартный набор, позволяют дополнительно обустроить быт или повысить боеготовность подразделений. Губернатор Рязанской области подчеркнул, что при необходимости они оперативно закупаются и доставляются региональным правительством.
Глава региона призвал граждан остерегаться мошенников. Желающим помочь мобилизованным нужно обращаться только в проверенные фонды.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram