Губернатор Рязанской области призвал рязанцев, желающих помочь мобилизованным, обращаться только в проверенные фонды

Павел Малков отреагировал на комментарии в рязанских социальных сетях про недостаточную экипировку у мобилизованных. Губернатор разъяснил, что необходимое обмундирование и вооружение мобилизованным рязанцам выдаётся.

В своём Telegram канале глава региона отметил, что некоторые вещи, не входящие в стандартный набор, позволяют дополнительно обустроить быт или повысить боеготовность подразделений. Губернатор Рязанской области подчеркнул, что при необходимости они оперативно закупаются и доставляются региональным правительством.

Павел Малков: «Помогают неравнодушные представители бизнеса и обычные рязанцы. Благодарю всех, кто не остаётся в стороне и поддерживает наших бойцов»

Глава региона призвал граждан остерегаться мошенников. Желающим помочь мобилизованным нужно обращаться только в проверенные фонды.

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