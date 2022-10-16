Воскресенье, 16 октября, 2022
Татьяна Проводина

Губернатор Рязанской области призвал рязанцев, желающих помочь мобилизованным, обращаться только в проверенные фонды

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Павел Малков отреагировал на комментарии в рязанских социальных сетях про недостаточную экипировку у мобилизованных. Губернатор разъяснил, что необходимое обмундирование и вооружение мобилизованным рязанцам выдаётся.

В своём Telegram канале глава региона отметил, что некоторые вещи, не входящие в стандартный набор, позволяют дополнительно обустроить быт или повысить боеготовность подразделений. Губернатор Рязанской области подчеркнул, что при необходимости они оперативно закупаются и доставляются региональным правительством.

Павел Малков: «Помогают неравнодушные представители бизнеса и обычные рязанцы. Благодарю всех, кто не остаётся в стороне и поддерживает наших бойцов»

Глава региона призвал граждан остерегаться мошенников. Желающим помочь мобилизованным нужно обращаться только в проверенные фонды.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/