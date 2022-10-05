Губернатор Рязанской области поздравил работников и ветеранов сферы образования с Днём учителя

Павел Малков поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов образования Рязанской области.

Глава региона напомнил, что 2023 год в России объявлен президентом Годом педагога и наставника. По словам губернатора, такая инициатива подчёркивает исключительную значимость работы учителя.

Павел Малков: «Вам доверена особая миссия – обучение и воспитание подрастающего поколения, будущего нашей страны. Важнее задачи быть не может»

В школах региона работают настоящие профессионалы, успешно внедряющие современные подходы в обучении, – отметил Павел Малков. Губернатор отметил, что сегодня в школы приходит молодое поколение учителей, которые охотно перенимают опыт старших коллег, работают профессионально и ответственно.

Павел Малков: «Развитию системы образования в Рязанской области уделяется самое серьёзное внимание. Создаются условия для того, чтобы ребятам было комфортно учиться, а учителям – успешно преподавать и повышать квалификацию»

В 2022 году введена в строй школа в Александро-Невском районе, достраивается образовательное учреждение в Кальном. В 2023 году будет сдан учебный корпус Лесно-Конобеевской школы-интерната. К новому учебному году были капитально отремонтированы 19 зданий. Открыты 55 «Точек роста», где школьники осваивают науки и современные технологии. Такие центры появляются везде, как в городских, так и сельских школах. Эта работа будет обязательно продолжена.

Глава Рязанской области поблагодарил педагогов за их труд, мудрость и доброту. Павел Малков пожелал работникам и ветеранам сферы образования благополучия, счастья, энергии и здоровья, оптимизма и реализации всех творческих планов.

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