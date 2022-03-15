Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «ПВР в полной и постоянной готовности»

Об этом сказал Губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области, которое он провел 15 марта.
По словам главы региона, прибывшие из ДНР и ЛНР граждане получают медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Люди обеспечены одеждой, товарами первой необходимости, организовано полноценное горячее питание. В ПВР на постоянной основе организуются культурные мероприятия. С 28 февраля 177 детей посещают школы, 84 ребенка – ходят в детские сады.
Николай Любимов подчеркнул: «Рязанская область сейчас является одним из регионов России, который ведет очень важную работу, – оказывает поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшее время ожидается прибытие еще некоторого количества жителей Донбасса, примерно до 500 человек. ПВР созданы с запасом резервов и возможностей, необходимости в увеличении их числа нет. Поэтому трудностей с размещением и обеспечением людей всем необходимым быть не должно. Наш регион готов их принять».
Губернатор поручил ответственным министерствам, главам муниципальных образований еще раз проконтролировать готовность пунктов временного размещения и обеспечить оперативное решение всех вопросов, которые обозначат прибывшие с Донбасса граждане.