Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «ПВР в полной и постоянной готовности»

Об этом сказал Губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области, которое он провел 15 марта.

«Сегодня в пунктах временного проживания находится 725 человек, – отметил Губернатор. – Во всех 14 пунктах временного размещения есть всё необходимое для людей. ПВР в полной и постоянной готовности».

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По словам главы региона, прибывшие из ДНР и ЛНР граждане получают медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Люди обеспечены одеждой, товарами первой необходимости, организовано полноценное горячее питание. В ПВР на постоянной основе организуются культурные мероприятия. С 28 февраля 177 детей посещают школы, 84 ребенка – ходят в детские сады.

«Проводится работа по подбору вакансий гражданам с учетом их образования, пожеланий и опыта работы. На данный момент изъявили желание трудоустроиться 66 граждан. Три человека уже работают, двум из них предоставлено жилье работодателем», – сообщил Губернатор.

Николай Любимов подчеркнул: «Рязанская область сейчас является одним из регионов России, который ведет очень важную работу, – оказывает поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик. В ближайшее время ожидается прибытие еще некоторого количества жителей Донбасса, примерно до 500 человек. ПВР созданы с запасом резервов и возможностей, необходимости в увеличении их числа нет. Поэтому трудностей с размещением и обеспечением людей всем необходимым быть не должно. Наш регион готов их принять».

Губернатор поручил ответственным министерствам, главам муниципальных образований еще раз проконтролировать готовность пунктов временного размещения и обеспечить оперативное решение всех вопросов, которые обозначат прибывшие с Донбасса граждане.