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Четверг, 26 августа, 2021
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Губернатор прокомментировал ремонт дорог в Рязанской области

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Губернатор прокомментировал ремонт дорог в Рязанской области

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В Рязанской области договоры на ремонт дорог с подрядчиками заключают в конце года, чтобы они могли приступить к ремонту в следующем, как только позволит погода. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Николая Любимов.

Глава региона отметил, что в Рязани в 2021 году сделали столько дорог, сколько за два предыдущих года. Он уверен, что ситуация в городе улучшится.

Выделены из федерального бюджета дополнительные деньги на ремонт дорог. Благодаря депутату Госдумы Андрею Макарову Рязанская область получила 400 миллионов рублей.

Любимов пообещал, что ремонт дорог будет продолжен.

Также губернатор поднял вопрос согласования времени ремонта коммуникаций и дорожного полотна. Он требует, чтобы сначала меняли коммуникации, а потом асфальт. Это получается не всегда, так как предприятия тоже зависят от финансирования.

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