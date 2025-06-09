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Власть и политика

Губернатор Павел Малков принял участие во всероссийском совещании по вопросам регионального развития

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марата Хуснуллина.

На совещании подробно обсуждались актуальные вопросы, касающиеся регионального развития, исполнения поручений и Указов Президента России по ключевым отраслям экономики и социальной сферы. Были подведены итоги, с которыми завершились в прошлом году нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Речь также шла о ходе модернизации коммунальной инфраструктуры, тарифном регулировании в сфере ЖКХ, благоустройстве территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», жилищном строительстве и поддержке ИЖС, ремонте автодорог и контроле качества выполненных работ, мерах по безопасности дорожного движения, обновлении общественного транспорта, освоении инфраструктурных бюджетных кредитов.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, обращаясь к руководителям регионов, что необходимо наращивать усилия во всем основным направлениям развития российских субъектов, особое внимание уделить эффективной реализации национальных проектов. Задачи, которые определены в их рамках, позволяют существенно повысить качество жизни людей. По отдельным вопросам этой работы Марат Хуснуллин дал главам субъектов РФ ряд дополнительных поручений, которые, в частности, касаются контрактации и финансирования объектов капитального строительства в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также федеральных проектов в 2025 году.

Зампред Правительства России Марат Хуснуллин сказал: «Строительный комплекс России ведет масштабную работу, направленную на улучшение условий проживания граждан и развитие инфраструктуры. Все целевые показатели национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» были выполнены в полном объеме. Нацпроект БКД стал по-настоящему народным, получив высокую оценку граждан. Также за шесть лет мы построили 577,7 млн кв. м жилья, обновили 11,5% жилищного фонда страны, помогли улучшить условия 23,7 млн российских семей. Эти результаты – наша общая большая работа, и мы продолжим движение вперед по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Для дальнейшего развития отрасли Президент на заседании Президиума Госсовета дал ряд поручений. Руководителям субъектов нужно обратить внимание особенно на те поручения, которые даны в адрес регионов. Особое внимание уделено сокращению сроков строительства объектов. Минстрой России возьмет на себя координацию этой работы. Для детальной проработки мер будет создана рабочая группа при Президиуме Правительственной комиссии. Главная цель всех инициатив – повышение качества жизни граждан. Достижения должны быть не на бумаге, а ощутимы на практике».

Марат Хуснуллин, давая оценку работе регионов, назвал Рязанскую область в числе регионов-лидеров по эффективности исполнения федеральных программ нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметив высокое качество системной работы команды Губернатора Павла Малкова.

В совещании от Рязанской области приняли участие Вице-губернатор Артем Бранов, заместители Председателя Правительства Рустам Халиков, Павел Супрун и Александр Шаститко, министр строительного комплекса Марат Султанов, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов.

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