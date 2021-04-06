Губернатор Николай Любимов: «Закон о «гаражной амнистии», подписанный Президентом РФ, – очень актуальный, в том числе и для Рязанской области»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля, прокомментировал принятый накануне федеральный закон о «гаражной амнистии». Документ позволяет гражданам с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года оформить в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними.

– Это была законодательная инициатива партии «Единой России» и Президент России В.В. Путин ее поддержал, – сказал Николай Любимов. – Закон о «гаражной амнистии», подписанный Президентом РФ, – очень актуальный, в том числе и для Рязанской области.

Губернатор отметил, что для многих людей это насущный вопрос, особенно для граждан пенсионного возраста. Ведь пожилые рязанцы нередко используют гаражи как места для хранения вещей.

– Сделать это можно будет по упрощенной схеме: потребуется подать только одно заявление в органы местного самоуправления с любыми документами, подтверждающими право на гараж. Особенно важно, что подать заявление на «гаражную амнистию» можно будет через портал Госуслуг. На сегодня это самый быстрый и доступный для всех способ, — добавил губернатор.

Николай Любимов обратил внимание на то, что процедура коснется не только капитальных гаражей, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для тех, кто получил такой объект в наследство, норма также будет действовать. У людей с инвалидностью появится право бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке.