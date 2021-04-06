Губернатор Николай Любимов: «Закон о «гаражной амнистии», подписанный Президентом РФ, – очень актуальный, в том числе и для Рязанской области»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля, прокомментировал принятый накануне федеральный закон о «гаражной амнистии». Документ позволяет гражданам с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года оформить в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними.
Губернатор отметил, что для многих людей это насущный вопрос, особенно для граждан пенсионного возраста. Ведь пожилые рязанцы нередко используют гаражи как места для хранения вещей.
Николай Любимов обратил внимание на то, что процедура коснется не только капитальных гаражей, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для тех, кто получил такой объект в наследство, норма также будет действовать. У людей с инвалидностью появится право бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке.