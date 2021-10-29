Губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с началом нерабочих дней

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к жителям региона в связи с введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и ужесточением коронавирусных ограничений до 15 ноября. Видео обращения опубликовано на личной странице политика во ВКонтакте.
Любимов отметил, что в регионе ежедневно фиксируется повышение темпов распространения коронавируса: за последние сутки было выявлено 233 случая заражения.
Обращаясь к рязанцам, Любимов призвал их минимизировать социальные контакты в этот период и не забывать о вакцинации.
Кроме того, глава региона озвучил введённые им в четверг, 28 октября, новые ковидные ограничения.