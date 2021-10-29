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Пятница, 29 октября, 2021
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Губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с началом нерабочих дней

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к жителям региона в связи с введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и ужесточением коронавирусных ограничений до 15 ноября. Видео обращения опубликовано на личной странице политика во ВКонтакте.  

Любимов отметил, что в регионе ежедневно фиксируется повышение темпов распространения коронавируса: за последние сутки было выявлено 233 случая заражения.

«Система здравоохранения работает с перегрузкой, каждая тонна кислорода на учете. Именно поэтому я принял решение не только ввести режим нерабочих дней, но и дополнительно усилить меры по снижению опасности заражения коронавирусом», — заявил губернатор.

Обращаясь к рязанцам, Любимов призвал их минимизировать социальные контакты в этот период и не забывать о вакцинации. 

Кроме того, глава региона озвучил введённые им в четверг, 28 октября, новые ковидные ограничения.

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