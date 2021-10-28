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Четверг, 28 октября, 2021
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Губернатор Любимов ужесточил коронавирусные ограничения в Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Губернатор Николай Любимов ужесточил коронавирусные ограничения в Рязанской области. Распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Срок действия ограничений продлён до 15 ноября.

До 60 лет снижен возраст людей, которым необходимо соблюдать самоизоляцию. При этом режим самоизоляции не распространяется на людей, привившихся от коронавируса.

С 30 октября по 7 ноября не будут обслуживать посетителей заведения общепита в торговых и торгово-развлекательных центрах. Они могут работать только на вынос.

До особого распоряжения прекращается зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и т. п. в торговых центрах и комплексах.

QR-код или справка потребуются, чтобы посетить бани, сауны, торговые центры. Ранее его ввели для культурных и спортивных мероприятий.

Сотрудников рекомендовано максимально перевести на удалёнку.

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