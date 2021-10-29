В Рязанской области выявлено 233 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 29 октября, в Рязанской области выявлено 233 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 13. Пациентов, справившихся с болезнью, — 135. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1384 человека, общее число случаев заражения — 47 486.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4234.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5741.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 39 849 случаев заражения (всего 8 432 546), умерло пациентов — 1163 (всего 236 220).