Губернатор Николай Любимов высадил саженцы березы у мемориала воинам Великой Отечественной войны

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 4 мая в ходе рабочей поездки в Михайловский район посетил посёлок Октябрьский, где принял участие в посадке деревьев в парке у мемориала воинам Великой Отечественной войны.

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Глава региона и руководители областных и районных ведомств в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы берёз. В посадке деревьев также приняли участие юнармейцы, волонтёры, работники предприятий «Серебрянский цементный завод», АО «Михайловцемент» холдинга «Евроцемент групп», представители общественности. Всего территорию поселка Октябрьский украсили порядка 400 деревьев: берез и лип.

По словам губернатора Николая Любимова, акция имеет важное значение для увековечения подвига нашего народа, является знаком безмерного уважения.

— Для молодежи, для всей страны важно помнить свою историю, не допустить повторения нацистского засилья в будущем. Сад памяти, который мы посадили в этом замечательном парке, символизирует для всех нашу память о том, что было и нашу решимость не допустить ничего подобного в дальнейшем, – подчеркнул глава региона.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по всей стране, в том числе в Рязанской области. Она организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». Высаживается 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Каждое дерево – символ памяти и благодарности воинам, защитившим мир.