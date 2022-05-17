Губернатор наградил Игоря Коськина за заслуги перед Рязанской областью

Опубликовано распоряжение губернатора Рязанской области о наградах сотрудникам ФПК «Инвест». Документ подписал врио главы региона Павел Малков.

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За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области и в связи с 30-летием со дня образования холдинга Финансово-промышленной компании «Инвест»:

1) наградить почетным знаком «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

КОСЬКИНА Игоря Владимировича — президента холдинга Общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Инвест»;

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2) наградить памятным знаком «ЗА НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ»:

ЖУКАЕВА Александра Александровича — директора Акционерного общества «Точинвест»

ЛЕМДЯНОВА Александра Ивановича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Барс»

ТРУШИНУ Галину Владимировну — председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Инвест»;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Рязанской области:

АРХАНГЕЛЬСКУЮ Ольгу Владимировну — заместителя генерального директора по экономике и финансам Акционерного общества «РУССКАЯ КОЖА», директора по бухгалтерскому учету и аудиту Общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Инвест»

БОЛОТОВА Илью Сергеевича — генерального директора Акционерного общества «ТОЧИНВЕСТ», генерального директора Акционерного общества «РУССКАЯ КОЖА»

ФОФАНОВА Константина Николаевича — генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Инвест»;

4) объявить благодарность Губернатора Рязанской области:

АКИМКИНОЙ Елене Алексеевне — директору по правовым вопросам Общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Инвест»

КРУГЛОВУ Дмитрию Сергеевичу — коммерческому директору Акционерного общества «РУССКАЯ КОЖА».