Губернатор: Надо вместе создавать в Рязани по-настоящему красивые места

4 октября состоялся семинар-совещание по вопросам озеленения города Рязани, в котором принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков.

В работе участвовали: вице-губернатор Артем Бранов, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Роман Шашкин, глава администрации Рязани Елена Сорокина, руководители управления благоустройства, управления градостроительства и архитектуры администрации города, филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Рязанской области», научные сотрудники, ландшафтные архитекторы, представители вузов региона, ТОС, общественных объединений.

Семинар-совещание проводился по инициативе Малкова. С предложением о детальном обсуждении вопросов озеленения города глава региона выступил в ходе встречи с общественностью и профильными специалистами, которая состоялась при посещении зеленой зоны около Агропрома.

Губернатор подчеркнул на совещании, что подход к благоустройству и озеленению территорий должен быть комплексным, с учетом их функционала, идеологии, исторических и архитектурных особенностей. В частности, на Лыбедском бульваре нужно сохранить возможность для проведения массовых мероприятий, а Нижний городской сад может стать кластером, посвященным культуре. Рядом расположены филармония, художественный музей, здание Летнего клуба Дворянского собрания.

Павел Малков поручил составить перечень оптимальных для города типовых видов деревьев и другой растительности. Также будут проработаны вопросы организации выращивания необходимых культур на территории региона и обработки деревьев от вредителей. Продолжится предпроектная работа, необходимая для последующего озеленения Лыбедского бульвара и Нижнего городского сада.

«Выделять средства на озеленение необходимо. В этом направлении будем однозначно двигаться, но нужны конкретные эффективные решения. Надо вместе создавать в Рязани по-настоящему красивые места», — подчеркнул он.

В ходе семинара-совещания была представлена концепция озеленения Рязани. Рассмотрены современные актуальные возможности в формировании зеленого каркаса городских территорий, новации ландшафтного проектирования. Обсуждались конкретные предложения. Речь также шла о правильном подборе и уходе за растениями с учетом их биологических особенностей и профилактических мерах для снижения угрозы поражения вредоносными насекомыми.

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