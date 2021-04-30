Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области

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В пятницу, 30 апреля. губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о продлении коронавирусных ограничений в регионе. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

До 24 мая продлевается режим самоизоляции для неработающих людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работающим рекомендуется соблюдать этот режим.

До этого же дня заведения общепита не могут работать с часа ночи до 6 утра за исключением торговли на вынос.

С 11 по 24 мая продлён режим особой работы учреждений соцзащиты населения – интернатов для престарелых и инвалидов. Их коллектив продолжит деятельность в режиме смен по 14 дней.