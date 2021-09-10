Губернатор Любимов подвёл итоги поездки в Скопинский район

В четверг, 9 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Скопинский район. На странице ВКонтакте глава региона рассказал о проблемах и принятых по ним решениям.

На встрече с депутатами Скопинского района обсудили наиболее острые вопросы, с которыми приходят к ним жители. В решении многих из них муниципалитету необходима помощь.

Посёлку Желтухинский нужна новая котельная. Возможно ли построить её за счёт областного бюджета?

Посёлок получил 4,7 млн рублей на разработку проекта для современной котельной. Построить её планируем весной-летом будущего года.

Жители села Горлово нуждаются в станции очистки воды. Можно ли построить её по госпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»?

Да, по этой программе в Горлово планируется построить очистные сооружения в 2021 году.

Будет ли в дальнейшем оказываться финансовая поддержка аграриям, вводящим невостребованные земли в оборот?

С 2022 года до 50% затрат на проведение культуртехнических мероприятий будет возмещаться путём проведения Минсельхозом России отбора проектов мелиорации.

В посёлке Павелец подготовлен проект на капремонт Дома культуры. Возможно ли выполнить его по нацпроекту «Культура»?

Для предоставления субсидий району нужно подать заявку в Министерство культуры РФ. Минкульт региона окажет необходимую помощь в подготовке документов.

В восемь школ района учеников подвозят на автобусах, но школьного транспорта не хватает. Может ли Скопинский район получить новые автобусы?

Поставку школьных автобусов за счёт федеральных средств наш регион ожидает в сентябре. При распределении транспорта заявка Скопинского района будет одобрена.

В моногороде Побединка, как и в целом в Скопинском районе, нет ни одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Возможно ли его построить?

ФОК в Побединке начнём строить уже в этом году. Из бюджета области на эти цели будет выделено 273,9 млн рублей.

Сети водоснабжения в Скопине сильно изношены, но муниципалитету не по силам самостоятельно решить эту проблему. Будет ли в ближайшее время федеральная или региональная программа, предусматривающая замену изношенных сетей?

В 2021 году администрации Скопина предоставлены средства в объёме 12,5 млн рублей. Эта дополнительная финансовая помощь позволяет муниципалитету оперативно решить наиболее острые проблемы. К таким вопросам относится и своевременная подготовка сетей водоснабжения.