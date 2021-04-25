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Воскресенье, 25 апреля, 2021
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Губернатор Любимов опубликовал видео с субботника в Рязани

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об участии в субботнике в Рязани. Пост он разместил на своей странице ВКонтакте. 

– Вышел на всероссийский субботник вместе с рязанцами, в ЦПКиО убрали мусор, прошлогоднюю листву, опилили сухие ветви, – написал Любимов. – Сегодняшний субботник далеко не первый, и мы будем проводить уборку до тех пор, пока не вычистим полностью город после зимы. 

В Новопавловской роще с активистами ТОС обсудили ход благоустройства общественных пространств. Работать с ТОС очень эффективно: это неравнодушные люди, которые знают все проблемы на местах и активно участвуют в их решении. В этом году постараюсь встретиться с максимальным количеством представителей ТОС, чтобы узнать, чем люди живут и чем им можно помочь, чтобы территории были действительно удобными для жизни.

Также глава региона опубликовал видео с субботника. 

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