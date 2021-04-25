На главнуюНовости РязаниВласть Новости РязаниВластьОрганы власти Губернатор Любимов опубликовал видео с субботника в Рязани 7info 25.04.2021 10:28 VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email - Advertisement - Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об участии в субботнике в Рязани. Пост он разместил на своей странице ВКонтакте. – Вышел на всероссийский субботник вместе с рязанцами, в ЦПКиО убрали мусор, прошлогоднюю листву, опилили сухие ветви, – написал Любимов. – Сегодняшний субботник далеко не первый, и мы будем проводить уборку до тех пор, пока не вычистим полностью город после зимы. В Новопавловской роще с активистами ТОС обсудили ход благоустройства общественных пространств. Работать с ТОС очень эффективно: это неравнодушные люди, которые знают все проблемы на местах и активно участвуют в их решении. В этом году постараюсь встретиться с максимальным количеством представителей ТОС, чтобы узнать, чем люди живут и чем им можно помочь, чтобы территории были действительно удобными для жизни. Также глава региона опубликовал видео с субботника. Николай Любимовсубботники в Рязани Новости партнёров Поделиться VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email Комментарии для сайта Cackle Оставайтесь с нами321ФанатыМне нравится670ЧитателиЧитать1,537ЧитателиЧитать Последние новости Новости мира Народные приметы 26 апреля: что нельзя и что можно делать в день Фомаиды Медуницы Новости мира В Липецке пьяный водитель снес сразу три автомобиля Новости мира В Ярославской области разрушается сделанная по нацпроекту дорога Новости мира 89-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Верхнетоемском районе Власть Губернатор Любимов опубликовал видео с субботника в Рязани ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ