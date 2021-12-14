Губернатор Любимов выразил недовольство уборкой снега в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании областного правительства во вторник, 14 декабря, выразил недовольство уборкой снега в Рязани.
По его словам, с наступлением зимы тема очистки дорог и общественных пространств поднимается ежегодно. Эта зима не стала исключением, от рязанцев поступило много обращений и жалоб.
Глава региона поручил Госжилинспекции провести работу с УК и ТСЖ на предмет содержания территорий в надлежащем состоянии. Коммунальщиков он попросил не экономить на комфорте людей и предоставлять качественные услуги.
Также Любимов сообщил, что вопрос уборки города от снега будет держаться на постоянном контроле и подниматься до тех пор, пока не будет результата.