Губернатор Любимов выразил недовольство уборкой снега в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании областного правительства во вторник, 14 декабря, выразил недовольство уборкой снега в Рязани.

По его словам, с наступлением зимы тема очистки дорог и общественных пространств поднимается ежегодно. Эта зима не стала исключением, от рязанцев поступило много обращений и жалоб.

– Я опять очень недоволен тем, как убирают Рязань от снега. Аналогичное мнение высказывают жители города. Если центральные улицы чистят и посыпают более-менее оперативно, то про спальные районы, а особенно дворы, этого не скажешь, — заявил он. — Оттепель – значит огромные лужи, которые с трудом можно обойти. Приморозило – ледяная полоса препятствий. Такую картину можно наблюдать практически в каждом дворе.

Глава региона поручил Госжилинспекции провести работу с УК и ТСЖ на предмет содержания территорий в надлежащем состоянии. Коммунальщиков он попросил не экономить на комфорте людей и предоставлять качественные услуги.

– Настоящая зима и осадки еще впереди, поэтому уже сейчас важно обеспечить режим уборки дворов так, чтобы наши граждане могли ходить, гулять и при этом чувствовать себя достаточно комфортно, — добавил он.

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Также Любимов сообщил, что вопрос уборки города от снега будет держаться на постоянном контроле и подниматься до тех пор, пока не будет результата.