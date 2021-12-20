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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Губернатор Любимов прокомментировал повышение платы за проезд в Рязани

7info
Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 20 декабря, в правительстве Рязанской области проходит пресс-конференция Николая Любимова. Один из вопросов, заданных губернатору, касался возможного повышения стоимость проезда в маршрутках Рязани.

О росте тарифа до 28 рублей главу региона попросили перевозчики. Любимов считает, что такого повышения не должно быть. Он согласен, что есть объективные причины для роста тарифа: дорожают запчасти, топливо, новые автобусы.

Вместе с тем, перевозчики не предложили какой-либо программы для повышения качества работы.

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Рязанцы регулярно жалуются не несоблюдение графика, хамство водителей, нарушение ими правил дорожного движения.

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