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Среда, 26 января, 2022

Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 10 февраля

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Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 10 февраля

Александр Ильин

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ковидные ограничения в регионе до 10 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано 26 января. 

Согласно документу, до 10 февраля продляется режим самоизоляции для рязанцев старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях.

До 10 февраля также ограничена деятельность заведений общественного питания. Им нельзя работать с 3:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос. 

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Кроме того, работодателям региона рекомендуется:

  • предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
  • обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный (удаленный) режим работы;

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