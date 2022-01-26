Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 10 февраля

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ковидные ограничения в регионе до 10 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано 26 января.

Согласно документу, до 10 февраля продляется режим самоизоляции для рязанцев старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях.

До 10 февраля также ограничена деятельность заведений общественного питания. Им нельзя работать с 3:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос.

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Кроме того, работодателям региона рекомендуется: