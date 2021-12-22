Губернатор Любимов предложил рязанцам поучаствовать в доработке Стратегии развития региона

Губернатор Рязанской области Николай Любимов разместил в соцсетях пост, посвящённый презентации Стратегии развития региона.

В презентации проекта Стратегии развития региона до 2030 года только в офлайн-формате приняли участие около 8,5 тысяч рязанцев, многие присоединились к онлайн-трансляции.

Благодарен всем участникам — и тем, кто провел масштабную работу, результаты которой представили зампреды регионального правительства, и тем, кто эти результаты оценивал. Но на этом завершен только подготовительный этап: до середины февраля будущего года над Стратегией развития предстоит поработать, чтобы вынести ее на федеральное согласование. Пока еще в проект можно вносить коррективы, дополнять и расширять те блоки, которые этого требуют. Нужно сделать его максимально взвешенным, выверенным, реалистичным.

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Все инициативы, предлагаемые в Стратегии, должны быть переведены в формат дорожной карты, то есть у каждого проекта, задачи появится конкретный ответственный специалист, а также сроки и график реализации. Дорожные карты также будут публично обсуждаться.

На специально созданный адрес электронной почты [email protected] любой житель региона до середины февраля 2022 года может отправить мне письмо с идеями и конструктивными предложениями.

Зампреды правительства возьмут их рассмотрение и возможную реализацию под личную ответственность. Я со своей стороны — на контроль.