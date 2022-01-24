Губернатор Любимов поговорил с дворником об уборке Рязани

24 января губернатор Рязанской области Николай Любимов пообщался с дворником по поводу уборки Рязани. Об этом глава региона написал ВКонтакте.

После работы посмотрел, как убирают город от снега. Центр расчищен, чего не скажешь о дорогах в микрорайонах, например, Дашково-Песочне. По-прежнему много снега во дворах и на тротуарах.

Отчеты ответственных чиновников я уже слышал. Поэтому решил поговорить с тем, кто каждый день сам выходит на уборку города. Дворник Алексей Михайлович Горошкин работает в Дирекции благоустройства больше десяти лет, многие рязанцы, особенно жители домов у железнодорожного вокзала, его узнают на улице.

Реклама

По телефону он рассказал, что таких снежных зим на его памяти не было давно. Несмотря на это, люди стараются и трудятся на совесть. Главные проблемы, по его словам, — не вывозится снег и хлипкий инструмент. Поэтому чистить дворы сложно, в том числе и с помощью техники.

Алексею Михайловичу поможем. Попрошу, чтобы тружеников обеспечили необходимым. Завтра на заседании правительства передам «привет» чиновникам от наших дворников и жителей. Уборку города дожмем до победного финала.