Губернатор Костромской области Ситников поручил усилить безопасность в майские праздники

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С 1 по 10 мая в Костромской области объявили усиленный режим безопасности. Соответствующее поручение дал глава регионе Сергей Ситников.

В майские праздники все органы власти будут дежурить и обеспечивать контроль за работой учреждений с круглосуточным пребыванием людей. При этом Ситников напомнил, что опасность весеннего половодья все еще существует. Особенно остро эта проблема встанет после продолжительных осадков.

После 5 мая костромичей будет ждать другая опасность — пал сухой травы. В это время в регионе установится сухая и теплая погода, поэтому риск возникновения лесных пожаров увеличивается.