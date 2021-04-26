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Губернатор Костромской области Ситников поручил усилить безопасность в майские праздники

Елена Лобанова
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С 1 по 10 мая в Костромской области объявили усиленный режим безопасности. Соответствующее поручение дал глава регионе Сергей Ситников. 

В майские праздники все органы власти будут дежурить и обеспечивать контроль за работой учреждений с круглосуточным пребыванием людей. При этом Ситников напомнил, что опасность весеннего половодья все еще существует. Особенно остро эта проблема встанет после продолжительных осадков. 

После 5 мая костромичей будет ждать другая опасность — пал сухой травы. В это время в регионе установится сухая и теплая погода, поэтому риск возникновения лесных пожаров увеличивается. 

— Из-за большого количества туристов необходимо усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер. Местным жителям стоит с особой внимательностью относиться к мерам безопасности, — подчеркнул губернатор Костромской области.

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