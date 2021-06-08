Губернатор Клычков признал удручающее состояние трамвайной сети Орла

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Глава Орловской области Андрей Клычков ответил на вопрос о расширении трамвайной сети в областном центре, пишет портал «Орелтаймс».

По его словам, сейчас с этим есть сложности из-за плохого состояния существующей инфраструктуры.

«Казалось бы, простой вопрос, купить новые трамваи. На поверхности решение – найти деньги. Но нет, на наших сетях и подстанциях новые трамваи не поедут. Они либо сами разрушатся, либо разрушат их», – рассказал Клычков.

Губернатор региона отметил, что сейчас готовится предложение в федеральный центр по реконструкции трамвайных путей.