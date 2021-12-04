Губернатор Клычков помог вызволить замурованную кошку из западни

В Ливнах кошка оказалась замурована под фундаментом во время ремонта дома, пишет «Уездный город».

На мяуканье обратила внимание местная жительница. Она решила спасти животное, ради чего стала звонить в различные ведомства, однако это не принесло результата.

Спустя несколько суток в дело вмешался губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он дал поручение высвободить несчастную кошку.

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В результате на место приехали рабочие и перфоратором сделали отверстие в фундаменте. После этого животное смогло выбраться.