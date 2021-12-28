Губернатор Клычков ответил орловцам, недовольным его поездкой в Сирию

Глава Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона, которые раскритиковали его за поездку в Сирию, пишет ОрелТаймс.

Некоторым орловцам не понравилось, что губернатор дарил новогодние подарки «чужим детям».

«Там разрушенные дома, выжженное поле. Страшное впечатление. И, конечно, когда ты приносишь небольшой подарок этим детям, которые ни в чем не виноваты, это правильно», – подчеркнул Клычков.

Чиновник отметил, что не понимает упреков в свой адрес, отметив, что помогать надо всем по возможности.