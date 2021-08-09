Губернатор Клычков бегает по Орлу в поисках сверчков

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Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал в Instagram о проблемах с поиском сверчков в Орле.

По словам губернатора, друзья подарили его среднему сыну хамелеона.

«Теперь я бегаю по Орлу и ищу сверчков», — отметил Клычков.

Вероятно, так политик отреагировал на замечание журналиста Сергея Миляхина об отсутствии птиц и насекомых в Парке Победы.

«Видимо, я в парке всех их вытащил, чтобы кормить хамелеона», — сыронизировал губернатор.

Клычков заключил, что со временем в общественном пространстве появится даже белки, а также вырастит трава.