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Среда, 27 апреля, 2022

Губернатор Гусев: под Воронежем система ПВО уничтожила разведывательный БПЛА

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Губернатор Гусев: под Воронежем система ПВО уничтожила разведывательный БПЛА

Александр Ильин
Фото: t.me/typicalvoronezh

Утром 27 апреля в Воронежской области система ПВО уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев своём Telegram-канале.

«Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал губернатор.

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Ночью 27 апреля в Курской области также сработала система ПВО.

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