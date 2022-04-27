Губернатор Гусев: под Воронежем система ПВО уничтожила разведывательный БПЛА

Утром 27 апреля в Воронежской области система ПВО уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев своём Telegram-канале.
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Ночью 27 апреля в Курской области также сработала система ПВО.
Утром 27 апреля в Воронежской области система ПВО уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев своём Telegram-канале.
Ночью 27 апреля в Курской области также сработала система ПВО.
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