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Пятница, 18 марта, 2022

Губернатор Гладков высказался о похожих на взрывы звуках в Белгороде

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Губернатор Гладков высказался о похожих на взрывы звуках в Белгороде

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации с похожими на взрывы звуках, которые услышали в Белгороде, пишет Бел.Ру.

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По его словам, вдоль границы идет стрельба, поэтому подобные звуки хорошо слышны.

«Когда по утрам я говорю, есть ли происшествия, я исхожу из двух вещей: есть ли разрушения и пострадавшие. Если слышны взрывы, мы уже, к сожалению, к этому привыкли. Надеюсь, что это скоро закончится», – пояснил Гладков.

Губернатор назвал подобные происшествия незначительными и пообещал продолжить прорабатывать вопросы безопасности проживания граждан.

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