Губернатор Гладков высказался о похожих на взрывы звуках в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о ситуации с похожими на взрывы звуках, которые услышали в Белгороде, пишет Бел.Ру.

По его словам, вдоль границы идет стрельба, поэтому подобные звуки хорошо слышны.

«Когда по утрам я говорю, есть ли происшествия, я исхожу из двух вещей: есть ли разрушения и пострадавшие. Если слышны взрывы, мы уже, к сожалению, к этому привыкли. Надеюсь, что это скоро закончится», – пояснил Гладков.