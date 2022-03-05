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Суббота, 5 марта, 2022

Губернатор Гладков рассказал о ночном происшествии в Белгородской области

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Губернатор Гладков рассказал о ночном происшествии в Белгородской области

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ночном происшествии, в результате которого оказался поврежден газопровод, пишет Бел.Ру.

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Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 марта в Ракитянском районе. По предварительной версии, объект оказался не исправен из-за некоего «транспортного средства». В результате без газа остались несколько десятков жилых домов.

Гладков не уточнил, что именно произошло, и как система газоснабжения оказалась сломана.

По его словам, чиновники доставляли местным жителям. электрические обогреватели. Энергетики должны завершить восстановительные работы до середины дня.

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