Среда, 12 октября, 2022
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Губернатор Гладков рассказал, будут ли изымать машины у белгородцев

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация об изъятии машины у белгородцев не соответствует действительности, пишет Бел.Ру.

По его словам, в Сети появился фейковый указ о введении военно-транспортной обязанности на территории региона.

«Могу предположить, что берут положения о военном времени и оттуда вырезают некоторые моменты. Но ваш личный транспорт для передвижения не требуется, это я могу официально заявить. Не переживайте», – обратился Гладков.

Губернатор также призвал граждан не драматизировать ситуацию.

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