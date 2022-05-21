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Суббота, 21 мая, 2022

Губернатор Гладков объяснил белгородцам, почему пропал из социальных сетей

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Губернатор Гладков объяснил белгородцам, почему пропал из социальных сетей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвали причину, по которой он отложил утреннее видеообращение, пишет Бел.Ру.

Белгородцы поинтересовались, почему он пропал из социальных сетей в пятницу, 20 мая. Выяснилось, что у жены губернатора возникли проблемы со здоровьем.

«Вчера после работы за мной зашла жена. Пошли гулять — подвернула ногу, сломала, гипс. И вот с утра перестраиваем свой график. Поэтому сегодня как-то наложилось», — признался Гладков.

Политик пообещал исправиться и назвал случившееся неприятной неожиданностью.

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