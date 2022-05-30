Говорю – Пителино, подразумеваю – Можаев. И наоборот

И зачем живет человек на свете, спрашивается? Красотой полюбоваться… Добро в себе найти и другим добро сделать… На радость чтобы… Борис Можаев. Сборник «Живой»

В Пителинском районе создают собственный уникальный литературный бренд, а сам райцентр как место, где родился писатель, сценарист, лауреат Государственной премии СССР Борис Можаев, в скором времени должен стать еще одной точкой на литературной карте не только Рязанской области, но и всей России.

Муниципальная власть во главе с руководителем районной администрации Андреем Гавриловым, работники культуры и местная общественность прикладывают сегодня максимум усилий для того, чтобы эти амбициозные планы смогли воплотиться в жизнь. Сверхзадача – увековечить имя знаменитого земляка таким образом, чтобы Пителино как в нашем регионе, так и за его пределами прочно ассоциировалось в сознании людей с именем Можаева. Тем более впереди крупная юбилейная дата – 1 июня 2023 года будет отмечаться 100-летие Бориса Можаева, который, напомним, является ярким представителем такого направления в русской литературе XX века, как деревенская проза. По произведениям Можаева сняты фильмы, поставлены спектакли в Театре на Таганке.

Такой информационный баннер установлен на дороге и встречает всех, кто въезжает в поселок Пителино

Для самих пителинцев Можаев ­– это имя собственное в самом широком смысле этого слова. Жителям района он близок и потянет хотя бы только потому, что образы героев можаевских произведений списаны с реальных людей – пителинцев с их самобытными характерами. Местный театр малых форм как раз основой свой репертуар формирует из постановок по мотивам произведений Бориса Можаева, в том числе знаменитого романа «Мужики и бабы». Причем театр выступает в стилистике советской агитбригады, что делает его по-настоящему уникальным и узнаваемым.

Выступление пителинского театра малых форм

Участница этого коллектива Анна Васина по совместительству – начальник районного отдела культуры, спорта и туризма. Для нее увековечивание памяти Бориса Можаева больше, чем просто проект по работе – она душей болеет за это дело и занимается им на протяжении уже многих лет. Именно Анне Васиной с командой единомышленников несколько лет назад удалось пригласить на малую родину отца дочь Бориса Можаева Аниту, которая прежде никогда не бывала в Пителине. Также стараниями Анны Васиной в свое время на празднование юбилея писателя в райцентр приезжал знаменитый актер театра и кино Юрий Назаров. А еще при жизни Бориса Можаева вместе с ним в Пителинский район бывал Александр Солженицын – это была их совместная литературная экспедиция.

Актер Юрий Назаров на праздновании 90-летия Бориса Можаева в Пителине

Позже, в конце 90-х Солженицын напишет письмо пителинским властям с предложением увековечить память Можаева на его малой родине. И сегодня, по прошествии двадцати с лишним лет, заметно, что в этом направлении проделана большая работа. Имя писателя носит районная библиотека и литературный клуб, созданный при ней. Здесь же оформлена музейная комната, посвященная драматургу и публицисту. Местный краевед, Почетный граждан района Василий Кашаев, которого с полным правом можно считать знатоком творчества Бориса Можаева, может многое рассказать о пителинцах, ставших прототипами литературных героев писателя.

Александр Солженицын и Борис Можаев

Письмо Александра Солженицына пителинским властям с предложением увековечить память Можаева на его малой родине

Сейчас муниципалитет вышел на «финишную прямую» по подготовке к 100-летию Бориса Можаева. И здесь важно, чтобы каждый житель района смог почувствовать личную причастность к предстоящему празднику. Для этого год назад, например, 1 июня – в день рождения писателя – в пителинском парке возле уличной библиотеки проходила акция «Читаем Можаева», где любой желающий мог взять в руки книгу и озвучить в микрофон отрывок из его произведения. В ближайшее 1 июня – на 99-летие Можаева – эта акция в райцентре повторится.

А еще сегодня особенно важно, как считает Анна Васина, чтобы о литературном наследии Можаева имело представление подрастающее поколение. Поэтому есть инициатива, с нового учебного года знакомить пителинских школьников, начиная с пятого класса, с произведениями выдающегося литератора в рамках местного образовательного компонента.

– Многие из наших детей уже хорошо знают, кто такой Можаев. Для меня было приятным сюрпризом, когда во время одной экскурсии для детей по местам, связанным с жизнью писателя, одна девочка сказала, что о Можаеве она слышала у себя дома, поскольку он дальний родственник их семьи, – говорит Анна Васина.

Начальник районного отдела культуры, спорта и туризма в музейной комнате, посвященной Борису Можаеву

Чтобы к литературному наследию могли приобщиться гости района, разработан туристический маршрут «По муромской дорожке…». Он включает в себя места, связанные с детством и молодыми годами писателя. А отправной точкой является так называемый Можаевский сквер, разбитый на месте дома, где родился и вырос знаменитый литератор. Владельцы этой земли менялись, поэтому сам дом, к сожалению, сохранить не удалось. Но не так давно администрация района выкупила участок и оформила его в муниципальную собственность. Вначале был установлен памятный камень, а теперь сквер обустраивается в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Причем, это будет не просто общественное пространство, а так называемая этноплощадка. В сквере в ближайшее время оборудуют сцену по типу деревенской избы, чтобы проводить здесь различные праздники. У районной администрации есть еще одна интересная задумка-мечта: к 100-летию писателя рядом со сценой-избой поставить скульптурную группу из фигур самого Можаева и героя его повести «Живой» Федора Кузькина. Этот артобъект мог бы стать одновременно и фотозоной, и смысловой доминантой местного культурного пространства.

Мемориальный камень в Можаевском сквере

К юбилейной дате в Пителине обновляется также упомянутая выше районная библиотека – капитальный ремонт здесь идет в рамках нацпроекта «Культура». Это будет библиотека нового поколения с продуманной организацией пространства и современным наполнением, но по-прежнему – со своим лицом. Та самая мемориальная комната, посвященная Можаеву, не просто сохраниться, но и будет дополнена специальным музейным оборудованием, чтобы ценные экспонаты, как и положено, хранились под стеклом. Анна Васина раскрыла небольшой секрет: «изюминка» обновленной библиотеки будет состоять в том, что каждое из ее помещений оформят по одному из произведений Бориса Можаева.

Пителинская районная библиотека имени Бориса Можаева

Центральным событием празднования 100-летия Бориса Можаева должна стать большая научно-практическая конференция, посвященная развитию деревенской и экологической прозы в русской литературе. Пителинский район будет принимать много гостей. Впрочем, им здесь всегда рады и готовы показать то, чем гордятся и дорожат. Поэтому уже на въезде в райцентр установлен специальный информационный баннер, который оповещает, что здесь родился один из выдающихся литераторов XX века.

– Мы занимаемся поиском собственной идентичности, и, мне кажется, идем правильным путем. Хочется, чтобы имя Можаева, слова которого о земле, ждущей хозяина, в наши дни звучат пророчески, стало настоящим символом нашего района, – говорит Анна Васина.– Вместе с главой нашей администрации Андреем Юрьевичем и моими коллегами прикладываем к этому максимум усилий, и думаю, у нас все получается. Примерно половина того плана, по которому мы готовимся к 100-летию нашего знаменитого земляка, уже выполнено. Движемся дальше и приглашаем всех в Пителино!

Празднование 80-летия Бориса Можаева в Пителине

Бывший руководитель Театра на Таганке Валерий Золотухин с пителинцами на праздновании 80-летия Бориса Можаева

Иллюстрации предоставлены отделом культуры, спорта и туризма администрации Пителинского района, а также из открытых источников