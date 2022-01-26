Гостехнадзор объяснил простой новых снегоуборочных тракторов в Рязани

Начальник управления гостехнадзора Рязанской области Игорь Кривозубов прокомментировал несвоевременную регистрацию новой снегоуборочной техники в Рязани, пишет «Вид сбоку».

26 января на «правительственном часе» в Рязанской областной думе Кривозубов заявил, что 30 декабря пришли представители Дирекции благоустройства города, поставили на учёт одну машину из пяти купленных.

«Потом они еще вертелись, больше не показывались. После той неприятной истории [по данным СМИ, речь идёт о посте мэра Сорокиной о простое техники — прим. ред.] на следующий день у них были ПТС», — сказал начальник гостехнадзора.

Он также добавил, что на регистрацию техники требуется не больше 15 минут, однако от мэрии «заявок не поступало».

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Напомним, 11 января мэр Рязани Сорокина сообщила, что новая техника для уборки снега (6 тракторов и 1 погрузчик) простаивают. По словам руководителя ДБГ, к тому моменту машины еще не прошли регистрацию.