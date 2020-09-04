Гороскоп на 5 сентября

РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Овну следует со всей серьезностью и ответственностью отнестись к работе. И не важно, новая она, или старая. Не отвлекайтесь на личные дела. Какое-то любовное приключение ждет одиноких людей. Возможно, что давний друг пригласит в поездку, в кафе или на отдых за город. Травмоопасный день для тех, кто занимается водными видами спорта.

Телец

5 сентября Тельцу не желательно снижать темп работы. Если все будет происходить, как в замедленном черно-белом кино, то удача от вас отвернется. Сегодня можно дать волю эмоциям и чувствам. Вас не только поймут, но и примут «за своего». Обязательно попросите прощение у тех, кого обидели. Примирения благоприятно отразятся на судьбе.

Близнецы

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Близнецам не следует рассчитывать на кого-то в финансовом плане. Вы всего должны добиваться сами, иначе окажитесь в тупике. Масса новых проектов ожидает творческих личностей. Будьте готовы к тому, что в окружении появятся напористые конкуренты. Хорошо пройдут спортивные мероприятия, танцы и йога. Активность еще никому не повредила.

Рак

Раку придется приложить все имеющиеся знания, усилия и опыт, чтобы остаться на прежнем месте работы. Непростой день для служащих, грядут перемены. Возможно плохое самочувствие, перепады давления и боли в желудке. Вовремя принимайте меры, чтобы совсем не расклеиться. Вечер мало подходит для свидания, лучше проведите его в уединении.

Гороскоп

Гороскоп обещает Льву средние достижения в работе, но они тоже порадуют. Не все сразу, нужно продумать четкий план действий. Не забудьте позвонить близкому родственнику, который накануне просил о поддержке. Что-то важное узнаете от него в процессе разговора, придайте этому значение. Соберитесь мысленно, решите давнюю проблему.

Дева

Благоприятный день для Девы, которая решила любыми путями укрепить финансовое положение. Вы даже не пожалеете о своих крупных вложениях, все идет по плану. К долгосрочным контрактам отнеситесь серьезнее. Возможно, что вас пригласят работать в другую страну. В семейной жизни – шатания и разброд, что очевидно после ссоры.

Весы

Замечательный день для творческих Весов. Есть масса шансов преуспеть и реализоваться в разных направлениях – искусстве, литературе, драматургии. Аккуратнее с принятием решений, рассматривайте их дотошно. В любовных отношениях не изображайте из себя героя. Для избранника важна духовная сторона, а не молодецкая удаль.

Скорпион

5 сентября Скорпион будет фонтанировать идеями, так что без работы не останется. Наоборот, с вас будут брать пример даже старшие сотрудники. Пусть до почестей и наград далеко, но предпосылки для карьерного роста уже имеются. Не растеряйте чувство такта во время разговора с родственником. Особенно, если вы давно планировали встречу.

Стрелец

Стрелец будет тихо и спокойно радоваться новому дню. Это прекрасно, ведь он создан для созерцания и отдыха. Можно сходить в храм, выехать на природу и просто погулять по городу. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Приятный сюрприз сделает человек, который давно «метит» на место вашего избранника. Будьте максимально тактичны.

Козерог

Известие, которое получит Козерог ранним утром, возмутит до глубины души. Но абстрагироваться от услышанного все-таки придется. Тем более, что вы решили встать на новый путь и в корне измениться. Работа пройдет в комфортной обстановке. Ни споров, ни конфликтов не ожидается, что поможет сохранить равновесие. Вечер посвятите любимым людям.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею проблематичный день, но впадать в крайности не следует. Некоторые ситуации никак не вписываются в ваш привычный график? Что ж, судьба обожает преподносить сюрпризы. Готовьтесь к приему гостей, которые нагрянут издалека. Возможно, что и вам придется уехать из дома, по срочным бытовым делам. Контролируйте настроение.

Рыбы

Рыбы попытаются все дела довести до ума, но тщетно. Только половина проектов может реализоваться, поэтому на масштабный размер премии не рассчитывайте. Настроение будет полностью зависеть от окружения, в которое вы попадете. Не задевайте «за живое» любимого человека, не напоминайте ему о бывшем возлюбленном. Спроецируйте ситуацию на себя, приятно?

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.