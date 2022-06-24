Главврач Рязанской ОКБ рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ил-76

24 июня о состоянии пострадавших при крушении самолёта Ил-76 в Рязани рассказал главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

По его словам, трое из пяти пострадавших госпитализированы в подведомственное ему учреждение. Состояние одного из них врачи расценивают как крайне тяжёлое. У него тяжёлая травма, мужчину подключили к ИВЛ и перевели на интенсивную терапию.

Состояние двух пациентов расценивается как тяжёлое, они также находятся на интенсивной терапии. Решается вопрос о переводе пострадавших в военный госпиталь Москвы.

Отметим, что ещё двое пострадавших в крушении Ил-76 госпитализированы в БСМП, они также находятся в тяжёлом состоянии.