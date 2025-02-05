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Происшествия

Глава Тувы Ховалыг потребовал расследовать гибель срочника в Брянской области

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По факту гибели в Брянской области солдата-срочника Кудерека Артына, призванного из Тувы, необходимо провести проверку, привела слова главы республики Владислава Ховалыга пресс-служба правительства региона в VK.

Бойца из села Черби призвали в армию в мае прошлого года. Его семья получила известие о гибели военного в одной из брянских частей 19 января. Спустя пару дней информация о смерти тувинца во время срочной службы появилась в интернете.

Ховалыг поручил вице-премьеру Тувы Айдысу Сынаа направить запрос главному военному прокурору России Валерию Петрову, чтобы по этому факту провели расследование.

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Омбудсмен по правам человека в Туве Александр Адыгбай отправился в воинскую часть в Брянской области, чтобы выяснить детали трагедии.

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© Информационное агентство 7info

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