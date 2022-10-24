Глава Северодвинска заявил, что Нью-Йорк скоро войдет в состав России

Мэр Северодвинска Игорь Скубенко заявил в переписке с неизвестным пользователем, что Нью-Йорк скоро войдет в состав России, пишет 29.ru.

Чиновник опубликовал скрин диалога. Оказалось, что он пообщался с «заокеанской дамой» на английском языке. Женщина по имени Эми отметила, что родом из Гонконга, однако сейчас проживает в американском городе благодаря карте резидента США.

«Хорошо. Но скоро Нью-Йорк станет столицей Нью-Йоркского региона России. Я так думаю», – ответил Скубенко.

Глава городской администрации пояснил, что «он не виноват», поскольку «иностранка первая написала». Он уточнил, что лишь высказал свое мнение.

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