Гладкова удивило переименование остановки «5 Августа» в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал переименование остановки «5 Августа» в Белгороде, пишет Бел.Ру.

Ранее местные жители возмутились решению назвать остановочный комплекс на улице Щорса в честь клиники «Евромед-премиум» без учета их мнения. Глава региона признался, что узнал о нововведении из сообщений в соцсетях.

«Если честно, меня это тоже удивило: каким образом можно изменить название остановки, посвящённое одному из главных событий в Белгороде – дню освобождения города, дню рождения города, дню гордости города – на коммерческое название?» –высказался Гладков.

Он пообещал задать соответствующий вопрос главе администрации Белгорода Антону Иванову после того, как он выйдет из отпуска.