Четверг, 15 сентября, 2022
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Гладков ответил на жалобы белгородцев на недостаточные меры безопасности

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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы граждан по вопросам безопасности, пишет Бел.Ру.

Ранее белгородцы писали, что органы власти принимают недостаточно мер, однако губернатор отметил, что ни один другой регион такой помощи не оказывает. Он пояснил, что на обеспечение безопасности детских садов, школ, больниц и других учреждений выделили беспрецедентные деньги.

«Могу ли я обо всех видах помощи рассказать? Конечно, нет. Потому что мой канал открытый и я знаю, что его смотрят достаточно активно не только граждане России», – пояснил Гладков.

Руководитель региона подчеркнул, что взаимодействует с Минобороны, Росгвардией, полицией и спецслужбами для защиты белгородцев.

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