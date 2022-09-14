Гладков ответил на переживания белгородцев по поводу безопасности в городе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о том, насколько безопасно сейчас в региональном центре, пишет Бел.Ру.

По его словам, ситуация находится под контролем Вооруженных Сил России, Росгвардии, МЧС, полиции и спецслужб.

«Конечно, есть переживания за оперативную обстановку. По понятным причинам. Но я не устану это повторять: все мы на месте. Делаем все, чтобы вашу безопасность обеспечить», – заверил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что силовые ведомства круглосуточно обеспечивают безопасность жителей приграничных районов.